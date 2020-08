Demet Ozmedir e Can Yaman, il reale rapporto tra loro: parla lei (Di sabato 22 agosto 2020) Demet Ozmedir, meglio conosciuta in Italia come la protagonista della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno (in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla 14,45 circa alle 15,40 su Canale 5), ha rilasciato una recente intervista a TeleSette, dove ha parlato anche del suo rapporto con l’attore co-protagonista Can Yaman. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ioly136 : Comunque, non voglio essere pignola... ma la voce di Can Yaman e Demet Ozmedir sono davvero di un altro pianeta! Ed… -