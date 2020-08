Baruffe regionali su Covid (Di sabato 22 agosto 2020) Vincenzo De Luca pensa di blindare i confini campani dall’arrivo da fuori di persone contagiate, ma Stefano Bonaccini e Giovanni Toti protestano e il Governo respinge l’ipotesi. Mentre Lazio e Sardegna litigano su chi infetta l’altro. Il tutto nella convergenza fra avvisaglie di seconda ondata - oltre mille i contagi nelle ultime 24 ore - ed elezioni regionali. De Luca balla da solo, in modalità ‘qui comando io’: “Pronto a chiudere la Campania. Se a fine agosto i contagi saranno in crescita chiederemo al Governo di ripristinare le limitazioni alla mobilità interregionale”. Anche sulla scuola il sanguigno governatore campano - che durante il lockdown avvisava che sarebbe andato di persona con il lanciafiamme a interrompere improvvide feste di laurea – si mostra interventista: “Siamo al lavoro per ... Leggi su huffingtonpost

Scaramelli: "Punto all’assessorato"

di Orlando Pacchiani Tutto si potrà dire di Stefano Scaramelli, ma non che ami giocare nell’ombra e a carte coperte: "Saremo noi la vera sorpresa delle elezioni, puntiamo a 15mila voti che crediamo ci ...

