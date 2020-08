Abusi sessuali e violenze su un bimbo di soli 4 anni. Il piccolo è deceduto, arrestati i genitori (Di sabato 22 agosto 2020) Abusi sessuali e violenze su un bambino di soli 4 anni. Ad aggredire così brutalmente Noah Cuatro sarebbe stato suo padre, Jose Maria Cuatro Jr, 28 anni, che avrebbe perso la pazienza dopo un banale incidente domestico: lo riporta il Mirror. Cuatro Jr, 28 anni, e la madre di Noah, Ursula Elaine Juarez, 26 anni, … L'articolo Abusi sessuali e violenze su un bimbo di soli 4 anni. Il piccolo è deceduto, arrestati i genitori NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

NicolaPorro : Dopo lo stupro di una 15enne a #Lignano nel giorno di #Ferragosto, occorrerebbe aprire un dibattito serio su una… - zcnalez : RT @treewitht: di stupro su minori e abusi sessuali da parte di Pornhub e metà dei video includevano vere e proprie scene di violenza. - zcnalez : RT @treewitht: Un anno fa la Internet Watch Foundation, un ente di beneficenza con sede in Inghilterra che si occupa di ridurre al minimo l… - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Mancata denuncia su storie abusi sessuali: Monsignor Pinto lascia l’incarico… - _anndadd_ : RT @treewitht: di stupro su minori e abusi sessuali da parte di Pornhub e metà dei video includevano vere e proprie scene di violenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali

Una coppia è accusata dell’omicidio del figlio di una sola settimana di vita, trovato dalla polizia in un bidone di catrame. Loro negano di averlo ucciso “Non avevo mai visto niente di simile in trent ...Gli inquirenti avrebbero rintracciato e iniziato le indagini quest’oggi su un uomo di 46 anni di Siena e la sua compagna dell’epoca, una 50enne di origine veneta. Per quanto riguarda l’uomo, attualmen ...