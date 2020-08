Viviana aveva tentato il suicidio a giugno? Si indaga su due certificati medici (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ipotesi privilegiata di chi indaga sul fattaccio di Caronia è che Viviana avrebbe ucciso il piccolo Gioele, poi si sarebbe suicidata, lanciandosi da un traliccio. A giugno, scrive Repubblica, la donna aveva tentato il suicidio. Ecco perché si fanno indagini anche su due certificati medici trovati nell’auto della donna, che attestavano il suo disagio psichico. certificati stilati dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, a cui si era rivolto il marito di Viviana preoccupato per le continue crisi della moglie durante il lockdown.I pm vogliono anche nominare un super esperto, per ricostruire lo stato psicologico di Viviana e cogliere l’eventuale ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Le ultime ore di Viviana e Gioele. Lei aveva già tentato il suicidio - Redblack100x100 : Mamma mia..... Viviana Parisi e Gioele, le ultime ore. Lei aveva già tentato il suicidio - NonnoInfame : In pratica Viviana ha ucciso il figlio, l'ha seppellito, ha trovato un posto alto e si è buttata giù. C'erano già… - Corriere : Confusa, in preda al panico, temendo di essere seguita, la mattina del 3 agosto la deejay dopo l'incidente è scappa…

Messina, 20 agosto 2020 - Si cerca di fare luce nel giallo di Caronia (Messina). Sarà eseguita tra domani pomeriggio e sabato mattina l'autopsia sul corpicino del bambino, i cui resti sono stati ritro ...