Veronica Peparini e Andreas Muller in vacanza, gli hater parlano a sproposito: interviene il figlio (Di venerdì 21 agosto 2020) Andreas Muller e Veronica Peparini in vacanza con le rispettive famiglie, si divertono a condividere con i numerosi follower attimi di relax, tra risate e momenti di pura pausa. Tra i tanti estimatori della coppia, ogni tanto qualche hater fa comunque capolino. Veronica Peparini criticata dagli hater: interviene il figlio Qualcuno, ancora, si “sconvolge” negativamente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

quintessenzaa : @fabritaara Veronica Peparini - blogtivvu : Veronica Peparini e Andreas Muller in vacanza, gli hater parlano a sproposito: interviene il figlio!? ?? Ti raccont… - blogtivvu : Veronica Peparini e Andreas Muller in vacanza con la famiglia, gli hater parlano a sproposito: interviene il figlio… - VicolodelleNews : ‘#Amici’ Gossip Un hater offende #VeronicaPeparini per la differenza d’età col suo compagno #AndreasMuller ma a dif… - Vale96aleotti : @meta_moro Se pensi che esiste la coppia di veronica peparini e Andreas.. credo che tutto sia possibile a sto punto ?? -