Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 16:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 21 agosto al microfono Giuliano Ferrigno prosegue l’impennata di contagi da coronavirus in Italia 845 casi ieri a livelli del down quindi è l’età media dei positivi scende a 30 anni e polemiche sulle elezioni regionali sulla riapertura delle scuole il consulente ministeriale Ricciardi corregge il tiro dopo le dichiarazioni di ieri Adesso è possibile riaprire le scuole andare a votare e la zia Lina assi in euro dal 14 settembre della Lega Matteo Salvini ora non c’è emergenza lo dicono i numeri chi dice il contrario ovvero il Governo è in malafede e fattelo rismo per mantenere il potere PSP nella quarta e ultima serata della convention Democratica americana ieri biden accettato la nomination per la casa ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - junews24com : Calciomercato Juve: la Fiorentina offre il rinnovo a Chiesa. Le ultime sull'attaccante - - merlinoontheweb : RT @toscananotizie: ??#Coronavirus, situazione in #Toscana al #21agosto ??79 nuovi casi ??Zero decessi ??2 guarigioni ??4.154 tamponi eseg… -