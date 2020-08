Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 12:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Mary Joe biden che accetta la candidatura alla presidenza offre la sua visione di un’america posto Trump polls covid sarà un alleato della luce non della nostra oscurità biden parla di disuguaglianze tra i giovani lettori mai attento a motivare il repubblicani indipendenti a votarlo nessun veleno nel sangue di navalny l’ospedale di Ohm che non autorizza il trasferimento in Germania per la portavo dell’oppositore Russo il divieto di trasferire navalny dall’ospedale di rappresenta una minaccia per la sua vita nelle sue condizioni rimanere senza macchinari adeguati e senza una diagnosi dice è un pericolo coronavirus contagio in rialzo Europa a rischio Stati Uniti martoriati incontrollabile l’America Latina secondo ... Leggi su romadailynews

Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit…

Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto

Sono almeno 41 le scuole di Berlino sulle oltre 800 totali che hanno registrato casi di contagio a nemmeno due settimane da…

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: indice Rt superiore a 1 in 5 regioni Fanpage.it Covid, 5 positivi di cui 2 infettati in discoteca

Dopo mesi di zero contagi, i comuni del comprensorio del Cuoio tornano a contare i primi infetti da Covid19. In tutto sono cinque le persone positive (3 a San Miniato e 2 a Santa Croce). Tra questi ci ...

La sindaca di Castello di Annone: “All’emergenza Covid si aggiunge quella per l’immigrazione”

“Stiamo vivendo questo momento difficile e all’emergenza Covid si aggiunge quella per l’immigrazione– scrive la sindaca di Castello di Annone, Silvia Ferraris in una nota – Castello di Annone è una pi ...

