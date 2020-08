Uccidono il figlio neonato e lo nascondono in un bidone di catrame: la terribile scoperta (Di venerdì 21 agosto 2020) Una coppia è accusata dell’omicidio del figlio di una sola settimana di vita, trovato dalla polizia in un bidone di catrame. Loro negano di averlo ucciso “Non avevo mai visto niente di simile in trent’anni di carriera”. Sono parole agghiaccianti quelle pronunciate dallo sceriffo del paese nel quale è stato rinvenuto il cadavere di un … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

isleventur : Ma perché avete paura che vi isolino il bambino che sta male a #scuola? Già succede, la maggior parte delle volte c… - ManconiMita : @natascia725 Guarda che uccidono anche le indipendenti. A mia figlia e mio figlio ho insegnato ad amare, basta questo per tutti . - digitaliano : @DocDisco81 @mariobianchi18 Fammi un tweet indignato sugli ultimi casi di cronaca con uccisioni di questi 2 giorni… - Giovann07083908 : RT @PaulLamanski: 5 giovanissimi italiani pestano un 15 enne... una 'mamma' e il suo fidanzato uccidono il figlio di lei (avuto da un altro… - ve10ve : RT @PaulLamanski: 5 giovanissimi italiani pestano un 15 enne... una 'mamma' e il suo fidanzato uccidono il figlio di lei (avuto da un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccidono figlio Uccidono il figlio neonato e lo nascondono in un bidone di catrame: la terribile scoperta NewNotizie Uccidono il figlio neonato e lo nascondono in un bidone di catrame: la terribile scoperta

Una coppia è accusata dell’omicidio del figlio di una sola settimana di vita, trovato dalla polizia in un bidone di catrame. Loro negano di averlo ucciso “Non avevo mai visto niente di simile in trent ...

Dj morta: legale famiglia, no omicidio-suicidio, Viviana era sul traliccio per cercare Gioele

Roma, 21 ago 10:03 - (Agenzia Nova) - "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Così su Facebook Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, affida a un post di Facebook ...

Una coppia è accusata dell’omicidio del figlio di una sola settimana di vita, trovato dalla polizia in un bidone di catrame. Loro negano di averlo ucciso “Non avevo mai visto niente di simile in trent ...Roma, 21 ago 10:03 - (Agenzia Nova) - "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Così su Facebook Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, affida a un post di Facebook ...