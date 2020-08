Taburno Camposauro, dal Parco ok al progetto per la ciclovia Vitulano-Tocco Caudio (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato approvato dall’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro un progetto preliminare per realizzare una ciclovia che collegherà la località Camposauro del comune di Vitulano, con la località Taburno del Comune di Tocco Caudio, passando per la bellissima Piana di Prata sita nel territorio del comune di Cautano. Un progetto ambizioso ma allo stesso tempo di grande importanza strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile all’interno dell’area protetta. Un percorso di circa 22 chilometri che si snoderà attraversando luoghi di particolare bellezza naturalistica e ambientale presenti nel Parco ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Ciclovia del Taburno Camposauro, c’è il progetto del Parco Regionale - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Il parco del Taburno Camposauro entra in Campania Artecard - mattinodinapoli : Il parco del Taburno Camposauro entra in Campania Artecard - TV7Benevento : Campania>Artecard. Parco Regionale del Taburno Camposauro: 'Sottoscritta convenzione con Scabec spa'.... -

Ultime Notizie dalla rete : Taburno Camposauro Ciclovia del Taburno Camposauro, c'è il progetto del Parco Regionale NTR24 Il parco del Taburno Camposauro entra in Campania Artecard

L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro entra in Campania>Artecard. A partire da oggi, infatti, i possessori del pass turistico promosso da Scabec - società in house della Regione Campania che d ...

Campania>Artecard. Parco Regionale del Taburno Camposauro: “Sottoscritta convenzione con Scabec spa”.

L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro ha sottoscritto una convenzione con Scabec spa, società in house della Regione Campania che da oltre quindici anni è il riferimento per attività che miran ...

L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro entra in Campania>Artecard. A partire da oggi, infatti, i possessori del pass turistico promosso da Scabec - società in house della Regione Campania che d ...L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro ha sottoscritto una convenzione con Scabec spa, società in house della Regione Campania che da oltre quindici anni è il riferimento per attività che miran ...