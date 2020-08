Spazio: 3 missioni in rotta verso Marte, tutto prosegue come da programma (Di venerdì 21 agosto 2020) Le 3 sonde dirette verso Marte, partite a luglio, hanno effettuato con successo manovre e lievi aggiustamenti di rotta, che consentiranno di raggiungere il Pianeta Rosso a febbraio 2021. La NASA ha confermato l’esecuzione della prima di 5 manovre previste per Mars 2020, lanciata il 30 luglio per portare su Marte il rover Perseverance: dovrebbe “ammartare” il 18 febbraio 2021, nel cratere Jezero. Il rover ha il compito di esplorare il cratere, cercando segni di vita passata, e dovrebbe anche raccogliere campioni di rocce da riportare a Terra con una futura missione. Riuscita anche la manovra della sonda Hope, degli Emirati Arabi Uniti, lanciata il 19 luglio. Si tratta della prima missione degli Emirati Arabi verso il Pianeta Rosso: una sonda nell’orbita di ... Leggi su meteoweb.eu

