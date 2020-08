Scienza: è morto Emo Chiellini, luminare della Chimica dei Polimeri (Di venerdì 21 agosto 2020) Il chimico Emo Chiellini, autore di fondamentali contributi allo sviluppo della Scienza e della tecnologia dei materiali Polimerici, Polimeri biodegradabili e di numerose applicazioni nel settore biomedico, farmaceutico e ambientale, insignito nel 2018 del prestigioso Premio Giulio Natta per la Chimica, è morto all’età di 83 anni a Rosignano Marittimo (Livorno), dove era nato il 20 febbraio 1937. L”annuncio della scomparsa è stato dato dal sindaco Daniele Donati, esprimendo “il proprio cordoglio e quello del Comune di Rosignano Marittimo alla famiglia”. Emo Chiellini, laureato in Chimica nel 1963 all’Università di Pisa nell’ambito del ... Leggi su meteoweb.eu

Nella Valle della Morte in California il termometro ha segnato 54,4 °C: si tratta della temperatura più alta mai registrata sulla Terra (considerando solo le misure "affidabili"). Qualche giorno fa ne ...

Quali che siano le radici della scelta suicida (giunge notizia Viviana l’avesse già tentato in giugno), quale che fosse la meta reale del viaggio, qualunque possa essere stato (se c’è stato) l’effetto ...

