Roma, pitbull al guinzaglio impazzisce e aggredisce due persone (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ “impazzito” mentre camminava al guinzaglio con la sua padrona, una ragazza giovane, in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 151, a Roma. Senza alcun preavviso, ha attaccato prima un ragazzo, mordendolo. E’ successo oggi, 21 agosto, intorno alle ore 12:30. Mentre si formava il capannello di persone intente a soccorrere sia il ragazzo ferito che la ragazza in preda al panico, il cane ha attaccato un uomo che stava dando un bicchiere d’acqua alla giovane proprietaria del cane, per farla riprendere dallo choc, mordendolo nella parte posteriore della coscia. LEGGI ANCHE: Dalla lite di vicinato all’aggressione: la prende a bottigliate e danneggia le finestre di casa, 30enne in manette Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno attivato la Asl: sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

In provincia di Frosinone una bambina è stata azzannata alla testa e all'orecchio da un cane. La piccola è stata trasferita a Roma in elicottero. I morsi hanno infatti provocato ferite talmente profon ...

