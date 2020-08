Ripartono le crociere, tutte le linee guida per viaggiare il sicurezza (Di venerdì 21 agosto 2020) Con il Dpcm dell’8 agosto il Governo ha dato via libera alle crociere. Dopo diverse riunioni del Comitato tecnico-scientifico e aziende corcieristiche è stato pubblicato uno rigido protocollo per viaggiare in totale sicurezza. Varate anche le linee guida europee. Il protocollo di sicurezza di Msc A fare da apripista sono state due navi di Msc crociere, la Magnifica e la Grandiosa. Quest’ultima, Ammiraglia della compagnia, è salpata, con 1500 persone a bordo, il 16 agosto dal porto di Genova alla volta del Mediterraneo. Prima di mollare gli ormeggi, tuttavia, si è dovuto predisporre un protocollo, ad hoc per Msc, in grado di offrire ai passeggeri il massimo livello di tutele e sicurezze. Per farlo è stata organizzata una task ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Ripartono le crociere, tutte le linee guida per #Viaggiare il sicurezza - siracusaoggi : (Ripartono le crociere, Costa sceglie Siracusa per la sua Deliziosa) - - primocanale : Ripartono le crociere Costa con itinerari tutti italiani - Enzaedma60 : RT @eleda1956: Riporto: CHIUDONO LE DISCOTECHE E LE SALE DA BALLO... RIPARTONO LE CROCIERE ASPÈ ?? QUALCOSA NON MI TORNA ?????? CHE MI SENTO CU… - eleda1956 : @enzo0861 E poi, da un lato penalizzano discoteche, sale da ballo ecc.. mentre ripartono le crociere. -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono crociere Ripartono le crociere, con offerte last minute SiViaggia Ripartono le crociere, Costa sceglie Siracusa per la sua Deliziosa

Il primo itinerario è quello di Costa Deliziosa, che dal 6 settembre sino al 27 settembre partirà tutte le domeniche da Trieste, visitando cinque destinazioni del Sud Italia, tra cui Siracusa. Quattro ...

Costa Crociere riparte a settembre con due nuovi itinerari

Settembre è sempre un ottimo mese per dedicarsi alle vacanze: i prezzi sono più contenuti, le giornate non sono più eccessivamente afose come i mesi precedenti e le diverse località risultano meno inv ...

Il primo itinerario è quello di Costa Deliziosa, che dal 6 settembre sino al 27 settembre partirà tutte le domeniche da Trieste, visitando cinque destinazioni del Sud Italia, tra cui Siracusa. Quattro ...Settembre è sempre un ottimo mese per dedicarsi alle vacanze: i prezzi sono più contenuti, le giornate non sono più eccessivamente afose come i mesi precedenti e le diverse località risultano meno inv ...