Ragazzina stuprata da 30 uomini. E le donne d’Israele scendono in piazza per protesta (Di venerdì 21 agosto 2020) In Israele un atroce fatto di cronaca tiene banco da alcuni giorni. Una Ragazzina di 16 anni è stata vittima di uno stupro di gruppo in un hotel di Eilat, località di villeggiatura sul Mar Rosso. Il fatto di cronaca in Israele diventa una tema nazionale L’adolescente ha presentato denuncia venerdì 14 agosto. La polizia israeliana ha aperto subito un’inchiesta. Un sospetto, un 27enne residente nel nord del Paese, è stato arrestato mercoledì. Un secondo, anche lui di 27 anni, di Hadera, è stato arrestato giovedì mattina. Fermate due persone, si cerca il resto del branco La teenager si trovata al Red Sea Hotel, ospite di alcuni amici, ed è andata in una delle camere per utilizzare il bagno. Lì sarebbe stata raggiunta dal branco di uomini che – come ha riferito il primo fermato ... Leggi su secoloditalia

avatar1dory : RT @SecolodItalia1: Ragazzina stuprata da 30 uomini. E le donne d’Israele scendono in piazza per protesta - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Ragazzina stuprata da 30 uomini. E le donne d’Israele scendono in piazza per protesta - SecolodItalia1 : Ragazzina stuprata da 30 uomini. E le donne d’Israele scendono in piazza per protesta - roman72gfr : RT @LiPopulista: Mentre ci parlano di asintomatici sani, a Lignano una ragazzina di 15 anni è stata stuprata da tre minori stranieri. Sono… - ProsMediaVerona : Di fronte ad un reato di questo genere non sono rilevanti la nazionalità (qui definita in uno dei termini aboliti d… -