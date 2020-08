Pd-M5S, Bettini: “Alleanza con tre gambe, serve l’impegno di Renzi” (Di venerdì 21 agosto 2020) roma – “Nell’alleanza servono tre gambe: la sinistra, il Movimento 5stelle e un area moderata, riformista e liberale che conta nell’opinione pubblica il 10%, ma che attualmente è spezzettata, afona e non rappresentata. Tale area è un bene se si dovesse unificare. Spetterà ad essa scegliere le alleanze. Dico solo che io la ritengo indispensabile, nello schieramento democratico”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in un lungo articolo pubblicato oggi dal Foglio dove delinea i possibili scenari futuri della politica italiana. Leggi su dire

Ha detto che il Pd sta perdendo la dignità per colpa del suo gruppo dirigente. Si è pentito? “Non mi sono pentito affatto. Il Pd come partito riformista a vocazione maggioritaria non esiste più. Nicol ...

M5S, schiaffo a Conte: «No all’intesa col Pd in Puglia e Marche»

«Non è troppo tardi per parlarsi», «Sedetevi attorno a un tavolo», «Dialogate senza irrigidimenti, presentarsi divisi alle regionali espone al rischio di sprecare una grande occasione». Il premier Giu ...

