Ospedale Cotugno | resta stazionaria la situazione dei ricoveri Covid-19

Come nella giornata di ieri, si registrano 2 pazienti Covid in terapia intensiva e 10 ricoveri in terapia sub intensiva presso l'Ospedale Cotugno di Napoli. È stazionaria la situazione dei ricoveri da Covid-19 nell'Ospedale Cotugno di Napoli. Come nella giornata di ieri, si registrano 2 pazienti in terapia intensiva su una disponibilità di 8 posti

