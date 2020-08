Oro, quotazioni crollano ai minimi dal 2013. Inversione di tendenza? (Di venerdì 21 agosto 2020) Le minute della Federal Reserve pubblicate in settimana hanno evidenziato un outlook economico più prudente, per la seconda metà dell’anno, contribuendo alle vendite sull’azionario, ma anche sull‘oro complice il parallelo apprezzamento del dollaro. Va detto che dopo essersi dirette verso i 2.100 dollari l’oncia, le quotazioni del metallo giallo hanno arrestato la corsa delle ultime settimane, fino a registrare prima delle minute della Fed, il più marcato calo dal 2013. Ovvero sotto la soglia psicologica dei 2 mila dollari. C’è da dire, poi, che il mese di luglio 2020 verrà ricordato per il forte rally del prezzo dell’oro, che ha rafforzato di fatto un trend positivo cominciato a marzo 2020, con l’esplosione della crisi pandemica nelle principali economie occidentali. Dunque il ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Le minute della Federal Reserve pubblicate in settimana hanno evidenziato un outlook economico più prudente, per la seconda metà dell'anno, contribuendo alle vendite sull'azionario, ma a ...

