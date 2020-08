Ogni Mattina regala Sky Q, ma la vincitrice non ha internet a casa. Quando la tv popolare si imbatte nel popolo (Di venerdì 21 agosto 2020) Ogni Mattina inaugura le telefonate da casa e torna a imbattersi nel mondo reale. Da questa settimana, e per tutta la prossima, il programma di Tv8 ha aperto una finestra all’interno della quale viene rispolverato il vecchio telefono anni ottanta, al quale Adriana Volpe risponde come in un Pronto Raffaella? qualsiasi.Stavolta non ci sono i fagioli di mezzo, ma una sorta di Trasformat (stavolta Enrico Papi non dice nulla?) con due misteriosi personaggi che nascondono l’identità di altrettanti vip. In palio c’è l’abbonamento per un anno a Sky Q e ai servizi del pacchetti Sky Tv. Ma per accedere a Sky Q, oltre che di una parabola, c’è bisogno di una rete Adsl e di un router wireless che garantisca il collegamento tra i vari dispositivi che avviene proprio tramite ... Leggi su blogo

