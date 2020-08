Nuoto di Fondo. La Canottieri Napoli è seconda nella classifica per società (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuoto di Fondo. Conclusi gli Assoluti di Piombino. La Canottieri è seconda nella classifica per società in campo maschile ed è terza in quella generale. Campionato assoluto di grande livello per i nuotatori giallorossi che sono secondi nella classifica di società nel campo maschile e si piazzano al terzo posto in quella generale. E’ … Leggi su 2anews

