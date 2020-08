Mika terrà un concerto a Beirut il 19 settembre: il ricavato servirà per aiutare il Libano (Di venerdì 21 agosto 2020) Mika terrà un concerto di beneficenza ″personalissimo″ il 19 settembre prossimo per venire in soccorso del suo paese natale, il Libano, danneggiato dalla doppia esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut. Lo annuncia lo stesso cantante libanese-britannico con un video su Instagram, spiegando che questo dramma “gli ha spezzato il cuore” e che ha subito voluto “fare qualcosa” per “le persone che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e anche i loro cari”. Visualizza questo post su InstagramOn Saturday 19th September I will be broadcasting a very intimate show to raise money for the people of Beirut. The terrible explosion in Beirut’s port killed hundreds, injured thousands and left ... Leggi su huffingtonpost

