Joe Biden accetta la nomination: “sarò il presidente di tutti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il partito democratico ha candidato Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti. Nell’ultimo giorno della convention, tenutasi virtualmente in video conferenza, egli ha tenuto un discorso alla popolazione e ha fortemente criticato l’operato del presidente. “Sarò il presidente di tutti, cambiamo la storia, questo presidente ha portato il paese nelle tenebre, se mi darete fiducia cercherò di tirare il meglio da ciascuno di noi non il peggio“. Biden critica l’operato di Donald Trump Joe Biden nel suo discorso non ha mai nominato il nome dell’attuale presidente Donald Trump e ha detto “la storia ci mette davanti a uno dei momenti più difficili la peggiore pandemia e la peggiore ... Leggi su quotidianpost

