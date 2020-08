Inter, Handanovic: “C’è amarezza e delusione, ma questa finale sarà un punto di partenza” (Di venerdì 21 agosto 2020) “C’è grande amarezza e delusione. Ma ora dobbiamo guardare avanti e questa finale sarà un punto di partenza. C’è già una buona base. Speriamo di giocare tante altre partite così”. Lo ha dichiarato Samir Handanovic dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Europa League per 3-2 contro il Siviglia. Le reti di de Jong (doppietta) e Diego Carlos stendono i nerazzurri a Colonia: “Si sono affrontate due squadre forti e con voglia di vincere a viso aperto – ha spiegato il portiere ai microfoni di Sky Sport – Avremmo dovuto gestire meglio il finale di gara perché avevamo più benzina degli avversari. Poi c’è stato l’episodio ... Leggi su sportface

