Inferno di fuoco sulla Pontina a Castel Romano: chiusa una carreggiata (Di venerdì 21 agosto 2020) A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della statale 148 "Pontina", al chilometro 23, all'altezza di Castel Romano (Roma). La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco per l'incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale. Foto Daniela G. Gruppo Noi pendolari della Pontina

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della statale 148 “Pontina”, al chilometro 23, all’altezza di Castel Romano (Roma). La chiusura si è resa necessaria ...

