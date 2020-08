Immigrazione, ok sindaca Augusta sbarco nave quarantena “c'è sicurezza” (Di venerdì 21 agosto 2020) Augusta (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Via libera allo sbarco nel porto di Augusta della nave per la quarantena dei migranti Snav “Aurelia”, con a bordo 273 tunisini. Lo rende noto la sindaca, Cettina Di Pietro, che precedentemente aveva disposto con un'ordinanza il divieto di sbarco.“Si è appena concluso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Siracusa – spiega la sindaca sul suo profilo Facebook -. Nel corso dell'incontro, sono state date ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Infatti, a bordo della nave Aurelia, si stanno già effettuando i tamponi, a seguito del risultato ... Leggi su liberoquotidiano

Epidemia e immigrazione, il Governo potrebbe essere travolto

Politica - Gli sbarchi non si fermano. Lampedusa è ormai a quota 1400 migranti e il rischio sanitario - tanto per i profughi quanto per gli abitanti dell'isola - è elevatissimo. Il sindaco Totò Martel ...

