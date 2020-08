Gualtieri al Meeting Cl: “Già raccolti 534 progetti per utilizzare risorse Ue. Sono d’accordo con Draghi, non faremo debito cattivo” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Per il ‘Next Generation EU’ noi non potremo presentare una miriade di progetti. Dovremo presentarne un numero limitato che sappiano affrontare i quattro, cinque nodi di fondo e strutturali di questo Paese che hanno fatto sì che l’Italia per troppo tempo crescesse troppo poco e meno degli altri, avesse una natalità troppo bassa avesse un livello d’investimenti pubblici e privati troppo bassi”. Così, intervenendo al Meeting Cl di Rimini, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri parla del piano italiano per accedere ai fondi del ‘Recovery fund‘. Il titolare di via XX Settembre si dice “d’accordo al 100% con Maria Draghi” e spiega “abbiamo già raccolto 534 progetti e altri ne ... Leggi su ilfattoquotidiano

alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini: i cambiamenti causati dalla pandemia sono strutturali. C’è bisogno di politiche econom… - clikservernet : Gualtieri al Meeting Cl: “Già raccolti 534 progetti per utilizzare risorse Ue. Sono d’accordo con Draghi, non farem… - Noovyis : (Gualtieri al Meeting Cl: “Già raccolti 534 progetti per utilizzare risorse Ue. Sono d’accordo con Draghi, non fare… - ocelotl101 : RT @RepubblicaTv: Economia, Gualtieri: 'Ci sono condizioni per fortissimo rimbalzo del Pil': Così il ministro dell'Economia e delle Finanze… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Economia, Gualtieri: 'Ci sono condizioni per fortissimo rimbalzo del Pil': Così il ministro dell'Economia e delle Finanze… -