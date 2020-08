GP Stiria, Rossi: 'Serve entrare in Q2, ma sul dritto è dura' (Di venerdì 21 agosto 2020) Non è stato un gran venerdì per Valentino Rossi, che ha concluso l e Libere del GP di Stiria di MotoGP al 13° posto e fuori dai dieci di giornata. "Il più grosso problema è che abbiamo fatto il time ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria: come cambia la curva 3 di Spielberg dopo l'incidente Zarco-Morbidelli #SkyMotori #MotoGP… - OA_Sport : MotoGP, GP Stiria 2020: Valentino Rossi fuori dalla Q2. Passo discreto, ma il Dottore fatica sul giro secco - Gazzetta_it : #MotoGP #Rossi #Stiria: 'È obbligatorio entrare in Q2, ma sul dritto fatichiamo' - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Stiria: come cambia la curva 3 di Spielberg dopo l'incidente Zarco-Morbidelli #SkyMotori #MotoGP #AustrianGP… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Stiria LIVE: Pol Espargaro il più veloce della FP2, Valentino Rossi 9°, ma fuori dalla top-10 de… -