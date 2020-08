GP Stiria FP2 MotoGP: Espargaro comanda (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ tempo di FP2 per la MotoGP qui al GP di Stiria. In cima alla classifica dei tempi della sessione pomeridiana è Pol Espargaro, che mostra ancora una volta la velocità della KTM. Il catalano precede Takaaki Nakagami, con la Honda LCR e la Suzuki di Joan Mir. La top five si compone dell’altra Suzuki, quella di Alex Rins, e di Maverick Vinales, primo dei piloti Yamaha. Miguel Oliveira è sesto davanti all’altra Yamaha di Franco Morbidelli. Ottavo Aleix Espargaro con l’Aprilia, decimo Brad Binder con la KTM. Valentino Rossi risale fino al nono tempo, tuttavia il suo crono non è sufficiente per risalire tra i primi dieci nella classifica combinata. Ancor più clamoroso è il mancato accesso, per ora virtuale, alla Q2 di Fabio Quartararo. Il francese ... Leggi su sport.periodicodaily

