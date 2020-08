Gli occhi del Mossad su Erdogan (Di venerdì 21 agosto 2020) A pochi giorni di distanza dalla conclusione dello storico accordo di pace fra Emirati Arabi Uniti e Israele emerge una notizia al tempo stesso inattesa e prevedibile: da più di un anno il Mossad avrebbe smesso di considerare l’Iran quale principale minaccia alla sicurezza nazionale del Paese, in parte perché in costante declino dopo anni … InsideOver. Leggi su it.insideover

AMorelliMilano : Anche sul fronte #scuola il DISASTRO è sotto gli occhi di tutti. Il caos è totale ma, se tutto va bene, i banchi a… - vogue_italia : Gli abiti couture di Giambattista Valli per sognare a occhi aperti ?? - chiaragribaudo : In #Bielorussia centinaia di donne manifestano contro la violenza del regime di #Lukashenko e per chiedere traspare… - JimenezEdizioni : Qui @MoninaMichele parla lungamente per @OptiMagazine di Willy Vlautin, definendo i suoi libri e i suoi dischi 'una… - tripposauro : RT @LSbotta: ??TWITTERI #Caserta A ME GLI OCCHI?? Da più di 10 giorni un vostro concittadino 85enne solo, non da più sue notizie! Vi prego… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhi Ritorno a scuola, le maestre: si sorride anche con gli occhi Corriere della Sera Siberia, di Abel Ferrara

Siberia, che dopo un iniziale tentativo di crowdfunding è stato girato circa un anno fa tra le vette solitarie e la natura spigolosa dell’Alto Adige grazie a Vivo film con Rai Cinema, maze pictures, P ...

Calabrese di Verbicaro l'uomo che ha ritrovato i resti del piccolo Gioele

COSENZA – Come riporta il Corriere della Sera, è originario di Verbicaro (Cosenza) l’uomo che ha ritrovato i resti del piccolo Gioele Mondello. Si tratta di Giuseppe Di Bello, brigadiere dei carabinie ...

Siberia, che dopo un iniziale tentativo di crowdfunding è stato girato circa un anno fa tra le vette solitarie e la natura spigolosa dell’Alto Adige grazie a Vivo film con Rai Cinema, maze pictures, P ...COSENZA – Come riporta il Corriere della Sera, è originario di Verbicaro (Cosenza) l’uomo che ha ritrovato i resti del piccolo Gioele Mondello. Si tratta di Giuseppe Di Bello, brigadiere dei carabinie ...