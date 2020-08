GF Vip, Giovanni Terzi smentisce la partecipazione e fa una dedica a Simona Ventura (Di venerdì 21 agosto 2020) Un’altra smentita in arrivo per i fan del GF Vip: dopo Ludovica Pagani, Eva Grimaldi e Gabriel Garko, anche Giovanni Terzi, l’attuale fidanzato di Simona Ventura nonché suo futuro sposo, non farà parte del cast del reality. O, almeno, questo è ciò che il sito Dagospia ha annunciato, sostenendo che il giornalista avrebbe altri impegni e che quindi non entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Eppure Giovanni, dal canto suo dà segnali contrastanti ai suoi ammiratori: tra le sue stories Instagram spunta un sondaggio rivolto ai fan, nel quale chiede loro se lo volessero come partecipante del GF Vip 5: Alfonso Signorini è un bravissimo e una persona che stimo. Sapevatelo. Mi vorreste al suo programma? D’altronde, il cast ufficiale ... Leggi su dilei

