Federico Bernardeschi – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di venerdì 21 agosto 2020) Federico Bernardeschi è uno dei calciatori che fino a questo momento è stato maggiormente al centro di voci di calciomercato in questa estate. Rifiutato l’inserimento nella trattativa tra Juventus e Napoli per Milik, pare sia stato offerto alla Fiorentina e che possa essere inserito in altri scambi. Di certo, qualunque sarà il suo destino, resta un giocatore di talento, e lo stesso Pirlo è pronto a ritagliargli un Ruolo da protagonista. Federico Bernardeschi: Ruolo Federico Bernardeschi nasce come un esterno offensivo di piede destro. Fino a che è rimasto alla Fiorentina ha giocato da classica ala. Alla Juventus, poi, ha maturato una duttilità tattica che gli consente di giocare sia da seconda punta che da ... Leggi su giornal

