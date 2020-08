Cremonese, primi rinforzi: dalla Juve Stabia arriva Canotto (Di venerdì 21 agosto 2020) Cremonese, primi rinforzi in vista della nuova stagione: dalla Juve Stabia arriva Canotto, nelle prossime ore la firma Nuovo rinforzo per la Cremonese. I grigiorossi – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – stanno per trovare l’accordo definitivo con Luigi Canotto, esterno offensivo della Juve Stabia. Canotto – si legge – quest’anno ha collezionato 34 presenze con 5 gol e 5 assist all’attivo. Ora è pronto a rimanere in Serie B (dopo la retrocessione della società campana) con la Cremonese: a breve dovrebbe arrivare la fumata bianca tra le parti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ALEX LUCA torna a esibirsi dal vivo con “ALEX LUCA LIVE SET”, primo di…

Il giovane cantautore cremonese Alex Luca torna live con un concerto esclusivo acustico per omaggiare la sua città e le sue radici. In questi ultimi mesi Alex ha potuto sperimentare e lavorare a nuova ...

