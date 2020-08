C’è un’altra perdita d’aria in corso sulla Stazione spaziale internazionale (Di venerdì 21 agosto 2020) (foto: Stocktrek Images/Getty Images)Quando si parla di Stazione spaziale internazionale (Iss) e di perdite d’aria, il primo episodio che viene alla mente è quello dell’agosto 2018, quando un foro di un paio di millimetri in una navicella Soyuz Ms-09 agganciata alla Stazione orbitante aveva causato qualche ora di apprensione, e aveva pure riacceso voci complottiste su sabotaggi incrociati tra l’agenzia spaziale statunitense Nasa e l’omologo russo Roscosmos. Alla fine l’incidente fu dichiarato risolto e fu anche annunciato che le cause del guasto erano identificate, ma da allora è stato reso noto solo che il foro era stato fatto a terra. Sembra un po’ diversa, e certamente meno improvvisa, la perdita che interessa attualmente la Iss, e ... Leggi su wired

