Cassano d'Adda, colpito ai piedi da un treno in transito: ferito, e denunciato, 19enne (Di venerdì 21 agosto 2020) Repertorio Un ragazzo di 19 anni era seduto in banchina con i piedi rivolti al binario quando è stato colpito da un treno in transito. L'accaduto nella serata di giovedì, verso le 21:20, nella ... Leggi su milanotoday

dox76 : RT @_WEEKENDIDEA_: Street food a Cassano d'Adda con le Trattorie viaggianti - _WEEKENDIDEA_ : Street food a Cassano d'Adda con le Trattorie viaggianti - Manolovilla14 : @MarcoFalco20 Cassano D' Adda - LeoRavasi : @ElettraLambo Grande Elettra se lo sapevo ti salutavo dalla riva dell’Adda vicino al castello di Cassano - linuxian_5s : #Milano Ecco due foto per rendersi conto della demenza che hanno raggiunto le persone. @ComuneMI, in una strada con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Adda Cassano d'Adda, colpito ai piedi da un treno in transito: ferito (e denunciato) 19enne MilanoToday Cassano d'Adda, colpito ai piedi da un treno in transito: ferito (e denunciato) 19enne

Un ragazzo di 19 anni era seduto in banchina con i piedi rivolti al binario quando è stato colpito da un treno in transito. L'accaduto nella serata di giovedì, verso le 21:20, nella stazione di Cassan ...

Panchine e ombrelloni: un villaggio turistico in pieno centro

Centro cittadino di Cassano d’Adda trasformato in villaggio turistico con ombrelloni, panchine e molti tavolini da bar, uno scenario valore aggiunto per mettere alle spalle il periodo di chiusura forz ...

Un ragazzo di 19 anni era seduto in banchina con i piedi rivolti al binario quando è stato colpito da un treno in transito. L'accaduto nella serata di giovedì, verso le 21:20, nella stazione di Cassan ...Centro cittadino di Cassano d’Adda trasformato in villaggio turistico con ombrelloni, panchine e molti tavolini da bar, uno scenario valore aggiunto per mettere alle spalle il periodo di chiusura forz ...