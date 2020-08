Caos barche a Carpi: il sindaco chiede aiuto alla Capitaneria di Porto (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Caos e assembramenti a Marina Piccola, nei pressi dell’imbarcadero dello Scoglio delle Sirene. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, chiede aiuto alla Capitaneria di Porto. Stando alle parole del primo cittadino isolano si verifica un afflusso disordinato di imbarcazioni. Per questo il sindaco ha richiesto il supPorto della Capitaneria di Porto, fornita di motovedette e mezzi veloci per effettuare i dovuti controlli. Nella nota, inviata al tenente di vascello Antonio Ricci, Lembo ha espresso così tutta la sua preoccupazione derivante dal “continuo moto ondoso e il grave inquinamento provocato dall’assembramento dei natanti“. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caos barche Caos barche a Carpi: il sindaco chiede aiuto alla Capitaneria di Porto anteprima24.it Capri, assembramento di barche a Marina Piccola. Il sindaco chiede l’intervento della Capitaneria

Sos del sindaco di Capri Marino Lembo alla Capitaneria di Porto per il caos che si sta creando a Marina Piccola all'imbarcadero dello ...

Veleni Barcellona: ecco perché Messi medita l'addio

Malumori diffusi, silenzi assordanti, ribaltoni dirigenziali, spifferi costanti e aria di smobilitazione. In casa blaugrana regna il caos più totale mentre volano gli stracci in una sorta di guerra se ...

Sos del sindaco di Capri Marino Lembo alla Capitaneria di Porto per il caos che si sta creando a Marina Piccola all'imbarcadero dello ...Malumori diffusi, silenzi assordanti, ribaltoni dirigenziali, spifferi costanti e aria di smobilitazione. In casa blaugrana regna il caos più totale mentre volano gli stracci in una sorta di guerra se ...