Brexit, Barnier: “Ad oggi un accordo tra Regno Unito e Ue sembra improbabile. Sono preoccupato e deluso” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Troppo spesso questa settimana sembrava che stessimo andando più indietro che avanti. Visto il poco tempo rimasto, resta vero quanto ho detto a Londra a luglio: oggi in questa fase un accordo tra Regno Unito e Unione Europea sembra improbabile. Semplicemente non capisco perché stiamo perdendo tempo prezioso”. Così il negoziatore Michel Barnier per i negoziati sulla Brexit, al termine del settimo round di colloqui con la controparte britannica, sottolineando di essere “deluso e preoccuato” per l’andamento delle trattative. Dal canto suo la Gran Bretagna ha invece parlato di trattative “inutilmente difficili”, sottolineando che finora ci Sono stati pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano

