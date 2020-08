Aumentano i contagi in Francia e Germania e le altre notizie sul virus (Di venerdì 21 agosto 2020) Le autorità di Parigi registrano quasi cinquemila nuovi contagi. Tre milioni di casi In India. Allerta in Corea del Sud. Gli incendi aggravano l’epidemia in California. Gli ultimi aggiornamenti sul virus. Leggi Leggi su internazionale

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - HuffPostItalia : Covid, aumentano ancora i contagi (+845). Sei i morti - gildapirata : RT @giusvo: In Italia aumentano di giorno in giorno i contagi e i positivi al Covid-19. Un buongiorno positivo da parte di quest'uomo... ??… - IacobellisT : RT @DiegoFusaro: Se aumentano i contagi (800), è perché aumentano i tamponi. Han già deciso che dobbiamo tornare alla fase 1. E ora cercano… -