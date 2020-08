Ancora spari ad Avellino, indaga la polizia (Di venerdì 21 agosto 2020) Terrore a Parco Palatucci, esplosi sei colpi di arma da fuoco 20 August 2020 Sparatoria a Parco Palatucci, è caccia a una Peugeot bianca 21 August 2020 Purtroppo dobbiamo segnalare che, dopo quanto ... Leggi su avellinotoday

foolsxgold__ : @zena_is_ere @justletmeador3u e fu così che M sparì, piuttosto che parlarvi ancora preferisce andare a fanculo (a braccetto con Zena obv) - of_ubuntu : @lisasali3 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @tempoweb “Pensiamo di denunciare”... come al solito, sei solo capace di… - AliasTom22 : @matteosalvinimi È gravissimo che ci sia ancora gente che crede alle minchiate che spari - Mariant70579853 : Ancora morti - delinquor : @kirejshi / da quando spari così tante puttanate in un colpo solo? Non sono ancora abituato -