USA, leading indicator cresce per il terzo mese consecutivo (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Sale il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane, seppur ad un ritmo di crescita più contenuto rispetto alla rilevazione precedente. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 104,4 punti a luglio in aumento dell’1,4% rispetto al mese precedente. Un dato sopra le attese (+1,1%) che si confronta con il +3% precedente (rivisto da +2% preliminare). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dell’1,2% a 99,2 punti, mentre quella sulle aspettative future cala dell’1% a 109,2 punti. “Il LEI degli Stati Uniti è aumentato per il terzo mese consecutivo a luglio, anche se a un ritmo più lento rispetto ai forti aumenti ... Leggi su quifinanza

