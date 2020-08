“Scusa Benito”: il gesto del cameriere di Rimini che serve le persone di colore (Di giovedì 20 agosto 2020) Una bella serata in pizzeria con tutta la famiglia per festeggiare il compleanno di una bambina di appena due anni. Una cosa semplice che però viene rovinata solo perché la famiglia in questione è nera. La storia è successa il 16 agosto a Rimini ed è stata raccontata da Adjisam Mbengue e da sua sorella Fatou. Adjisam ha pubblicato una diretta su Facebook in cui racconta quello che è successo: è appena tornata dal comando dei Carabinieri di Imola dove ha denunciato un episodio di razzismo. Il cameriere che stava servendo la loro tavolata di 15 persone tra amici e parenti dopo aver preso le ordinazioni si è girato verso il quadro di Benito Mussolini presente nel locale e gli ha chiesto scusa. Perché stava servendo delle ... Leggi su nextquotidiano

