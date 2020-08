Salvini: “Questi tarati vogliono trasformare le scuole in lager” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Qua qualcuno ha voglia di prolungare lo stato emergenza per mesi e mesi… L’emergenza ce la ricordiamo a marzo ad aprile, adesso gli italiani hanno usato la testa e usano le mascherine. Questi tarati, ed è una battaglia che combattero’, vogliono trasformare le scuole in dei lager con i banchi con le rotelle, le mascherine e i plexiglass. Me la vedo qua la Azzolina sul viale di Sarzana con il banco con le rotelle che viene avanti e indietro…”. Lo dice Matteo Salvini a Sarzana (La Spezia). Leggi su dire

