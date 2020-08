Rottweiler scappano e aggrediscono bimbo: è grave (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Dardari Sono rimasti feriti anche il gemellino, il nonno dei bimbi e il proprietario degli animali Un pomeriggio di agosto di divertimento e svago si è invece trasformato in tragedia. Due fratellini gemelli di soli 6 anni, mentre stavano giocando in una piscina gonfiabile montata nel loro giardino, sono stati improvvisamente aggrediti da due cani di razza Rottweiler. Uno dei due fratellini è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni sono state giudicate gravi. Bambino aggredito da due Rottweiler Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 agosto, in via Sasso a San Giovanni in Persiceto, comune in provincia di Bologna. La famiglia dei bambini e il proprietario dei cani che ... Leggi su ilgiornale

news_ravenna : Rottweiler scappano da una casa e feriscono due gemelli di 6 anni - rep_bologna : Bologna, rottweiler scappano di casa: feriti due bambini, uno è grave [aggiornamento delle 06:47] - rep_bologna : Bologna, rottweiler scappano di casa: feriti due bambini, uno è grave [aggiornamento delle 06:37] - ReggioPress : Rottweiler scappano da una casa e feriscono due gemelli di 6 anni - ReggioPress : Rottweiler scappano da una casa e feriscono due gemelli di 6 anni -