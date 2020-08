Red Dead Redemption 2 abbandona Xbox Game Pass dopo 4 mesi di permanenza (Di giovedì 20 agosto 2020) I giorni di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass stanno per volgere al termine. dopo esser entrato nel popolare servizio di gaming in abbonamento di Microsoft lo scorso maggio, il titolo Rockstar uscirà dal catalogo il prossimo 7 settembre, registrando una permanenza di 4 mesi.In fondo era prevedibile: anche il precedente blockbuster di Rockstar, Grand Theft Auto V, venne introdotto in Xbox Game Pass, per poi essere rimosso dopo quattro mesi di presenza.Se siete fra gli abbonati che stanno giocando a Red Dead Redemption 2 grazie al Game Pass, vi consigliamo di portare a termine le vostre ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #RedDeadRedemption2 abbandona #XboxGamePass dopo 4 mesi di permanenza. - Multiplayerit : Red Dead Redemption 2 lascerà Xbox Game Pass a breve, come GTA 5 prima di lui - cellicom : Red Dead Online, ecco le novità – - VideoGamersITA : Red Dead Redemption 2 lascerà Xbox Game Pass a breve, come GTA 5 prima di lui - - GamingToday4 : Red Dead Redemption 2 lascerà Xbox Game Pass a breve, come GTA 5 prima di lui -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Red Dead Online: avvistati due cervi leggendari, ecco i nuovi contenuti del Naturalista Everyeye Videogiochi Red Dead Redemption 2 abbandona Xbox Game Pass dopo 4 mesi di permanenza

I giorni di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass stanno per volgere al termine. Dopo esser entrato nel popolare servizio di gaming in abbonamento di Microsoft lo scorso maggio, il titolo Rockstar u ...

Red Dead Redemption 2 lascerà Xbox Game Pass a breve, come GTA 5 prima di lui 0

La permanenza di Red Dead Redemption 2 nel catalogo di Xbox Game Pass sta già per terminare: il gioco è rimasto nel servizio per lo stesso tempo di GTA 5. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 19/08/2020 Red ...

I giorni di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass stanno per volgere al termine. Dopo esser entrato nel popolare servizio di gaming in abbonamento di Microsoft lo scorso maggio, il titolo Rockstar u ...La permanenza di Red Dead Redemption 2 nel catalogo di Xbox Game Pass sta già per terminare: il gioco è rimasto nel servizio per lo stesso tempo di GTA 5. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 19/08/2020 Red ...