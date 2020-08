Parrucchiera positiva al Covid dopo il compleanno del nipotino: 12 familiari isolati. Tracciati i clienti (Di giovedì 20 agosto 2020) Sale il numero di persone isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte della Asl in Valle Peligna, in Abruzzo, per positività al Covid-19: l’ultimo caso riguarda una 59enne di Sulmona, di professione Parrucchiera. Accusando sintomi riconducibili al virus, la donna si è rivolta alla Asl e sottoposta a tampone, risultando positiva.La notizia viene riportata dalla stampa locale , che sottolinea:La preoccupazione per il nuovo focolaio deriva sia dal lavoro della donna, che naturalmente nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi è stata a contatto coi i clienti, ma anche per la sua partecipazione alla festa di compleanno del nipotino.Così al momento sono 12 i familiari della donna posti in isolamento dopo ... Leggi su huffingtonpost

