Onward – Oltre La Magia, con la Pixar il vero prodigio è l’amore tra fratelli (Di giovedì 20 agosto 2020) Non c’è che dire: per uno spettatore è beneaugurante ricominciare la stagione cinematografica in sala con un film targato Disney-Pixar. L’ultima creatura di famiglia, Onward – Oltre La Magia aveva fatto appena in tempo ad anticipare di qualche giorno il lockdown, racimolando a inizio marzo una cifra di poco superiore ai cento milioni di dollari negli Stati Uniti e altri paesi. Tra i quali non c’era l’Italia, visto il precoce confinamento che aveva fatto slittare l’uscita da noi al 16 aprile e al 22 luglio, fino all’effettivo esordio del 19 agosto. I protagonisti di Onward, diretto sul filo di suggestioni autobiografiche da Dan Scanlon, sono due adolescenti, i fratelli elfi Barley (voce di Chris Pratt in originale, Andrea Mete ... Leggi su optimagazine

