Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Per lui nostro figlio Carlos è una merce di scambio” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si preannuncia un’altra pesante frattura nel rapporto tra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona, dal quale ha avuto il figlio Carlos Maria, da pochi giorni maggiorenne. Di recente la Moric aveva già manifestato la sua ira verso l’ex dopo le sue dichiarazioni sul suo passato sentimentale, sbottando via social. Questa volta, Nina interviene con... L'articolo Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Per lui nostro figlio Carlos è una merce di scambio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Nina Moric vs Fabrizio Corona “per lui nostro figlio Carlos merce di scambio” - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio come mer… - ilgiornale : Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio… - Notiziedi_it : “Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio. Un incubo”, le dure accuse di Nina Moric a Corona - perrysmoschino : @yohkatheryn mi ricorda nina moric -