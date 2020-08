Napoli su Karbownik, l'intermediario: "E' una certezza, non una scommessa" (Di giovedì 20 agosto 2020) Napoli - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente calcistico George Gardi ha commentato l'interesse del Napoli per Micha? Karbownik , giovane difensore polacco del Legia Varsavia per cui Gardi ... Leggi su corrieredellosport

Glongari : Piovono conferme rispetto all’interesse concreto del #Napoli nei confronti di #Karbownik. L’operazione con il… - napolimagazine : POLONIA - Kozminski: 'Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi… - apetrazzuolo : POLONIA - Kozminski: 'Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi… - 100x100Napoli : #Karbownik vicino al #Napoli, le prole entusiaste del vice presidente della federcalcio polacca. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Reguilon costa troppo, il piano B porta a Karbownik -