Marsala, donna muore per un morso del ragno violino: ecco cos’è, dove vive e come riconoscerlo (Di giovedì 20 agosto 2020) All’inizio non si era nemmeno accorta della puntura: solo dopo una settimana Roxamunda Constant, 51enne residente a Marsala, è andata in ospedale con forti dolori alle gambe. Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al coma e alla morte. La causa? Un morso del ragno violino. La storia è stata riportata dal Corriere della Sera: la donna è deceduta poco prima di Ferragosto, dopo due settimane in terapia intensiva. I medici sono risaliti con certezza alla causa della morte in seguito a un esame ematologico: il suo caso è raro, ma non unico in Italia. Il ragno violino vive prevalentemente nelle luoghi tropicali ma da qualche anno è stato avvistato anche in Italia, soprattutto nei luoghi caldi e afosi. ... Leggi su ilfattoquotidiano

