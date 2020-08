LCK Corea sarà online a partire dai playoff (Di giovedì 20 agosto 2020) Riot Corea ha deciso di non farsi cogliere impreparato dalle vicende riguardo la nuova ondata di Coronavirus decidendo di tenere LCK online a partire dai playoff. Riot ha annunciato oggi con un comunicato ufficiale che a partire da Venerdì 21 agosto LCK, la lega domestica Coreana di League of Legends si terrà totalmente in forma online. La lega si sarebbe comunque svolta senza pubblico per prevenire contagi da Covid-19 in seguito alla creazione di assembramenti ma onde evitare il riunirsi delle squadre si terrà il tutto direttamente da remoto. Ecco il tweet ufficiale pubblicato sta mattina dove viene annunciato il provvedimento preso: An announcement regarding the remaining 2020 LCK matches: pic.twitter.com/UIsxnTeTiS — LCK Global (@lck ... Leggi su esports247

