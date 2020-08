L'autopsia e il test del Dna: i prossimi passi nel giallo di Caronia (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesca Bernasconi Previsto il test del Dna per il riconoscimento dei resti trovati ieri, compatibili con quelli di un bimbo di 4 anni. Il padre di Gioele: "Dubbi sui metodi di ricerca" Ieri, nelle sterpaglie di Caronia, nel Messinese, un carabiniere in congedo ha trovato alcuni resti umani che, secondo gli investigatori, appartengono "al 99% al piccolo" Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, dopo un incidente sull'autostrada Messina-Palermo. Il corpicino, che distava "circa 400-500 metri in linea d'aria" dal traliccio sotto il quale era stata trovata la donna priva di vita, è compatibile con quello di "un bimbo di quell'età". Ma, per avere la certezza che si tratti di Gioele, serviranno "accertamenti medico-legali e l'esame del Dna". "Fino a questo momento- ha ... Leggi su ilgiornale

L'autopsia effettuata sul corpo di Mauro Tamagno, 66 anni, trovato morto i primi giorni di agosto nella sua abitazione di Magnano, ha per il momento chiarito solo che non ci sono segni di una morte do ...

Cronaca - L'autopsia rivela solo fratture, ma nessuna ipotesi è esclusa. Il procuratore: "Un'idea ce l'abbiamo, fra tre mesi il test decisivo". Poi avremo dati importanti per mano'. Viviana aveva dell ...

