Insulti omofobi a Matera (Di giovedì 20 agosto 2020) Purtroppo dobbiamo registrare un nuovo caso di omofobia a Matera (Provincia di Potenza), fortunatamente solo verbale nei confronti di un giovane gay. Aggressione verbale ma che si sarebbe potuta trasformare in fisica se il 26enne non si fosse accorto in tempo delle intenzioni dell’omofobo Leggi anche >>> Plymouth (Regno Unito) Padre fustiga il figlio 15enne perché gay La notizia è stata riportata da GayNews e ha come protagonista Eugenio (26 anni) residente nel capoluogo lombardo ma originario della zona di Matera, dove si trovava in compagnia del fidanzato per il periodo estivo. La mattina del 17 agosto, secondo la sua testimonianza si è recato presso un tabacchino, ed essendo privo di mascherina si è coperto la bocca con l’asciugamano. All’interno del locale ... Leggi su sanand

Ultime Notizie dalla rete : Insulti omofobi «Dovrebbe tornare Mussolini a farvi sparire»: insulti omofobi a due turisti in Sardegna Corriere della Sera Intervengono in difesa della bagnina, insulti omofobi a una coppia di gay a Moncalvo

I testimoni sono tutti concordi. Un caso di «ordinaria» maleducazione con una (pericolosa) deriva omofoba. Ne escono a testa alta i titolari e il personale del relais «Cascina Spinerola» (suggestivo a ...

Insulti omofobi contro infermiere bolzanino

Un infermiere bolzanino di 26 anni, Shahzeb Altaf, e il suo compagno sono stati aggrediti verbalmente sulla spiaggia del Poetto. in Sardegna. L'episodio è stato reso noto dall'Ansa e dallo stesso Shaz ...

